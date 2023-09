Suppletive, Cappato accusa Galliani prima del voto: “Astucci del Monza in regalo ai bambini delle elementari”

Si scalda il duello per il seggio che apparteneva a Silvio Berlusconi. L’attivista Marco Cappato, candidato alle elezioni suppletive in programma a Monza il prossimo 22 e 23 ottobre, ha denunciato via social il suo avversario Adriano Galliani. L’accusa è quella di aver distribuito ai bambini delle elementari, assieme al sindaco della cittadina lombarda Paolo Pilotto, astucci del Monza Calcio, di cui è amministratore delegato.

Il fatto è avvenuto davanti la scuola elementare Raiberti. “Ed eccoli qui: il Presidente del Monza Calcio e candidato alle elezioni suppletive di ottobre, Adriano Galliani, e il Sindaco di Monza, Paolo Pilotto, che insieme distribuiscono astucci a scuola”, ha scritto l’ex radicale sul suo profilo X.

In precedenza Cappato aveva anche attaccato il Partito democratico per il mancato sostegno alla sua candidatura al Senato.”Pare che il Partito democratico non intenda essere rappresentato dalla mia storia e dalle mie battaglie. Saremmo invece ancora in tempo per unire le forze”, ha scritto. “La mobilitazione per portare comunque quelle battaglie in Parlamento con la mia candidatura prosegue”.

Il suo avversario, l’ex ad del Milan Adriano Galliani, avrebbe invece il pieno sostegno dei partiti di centrodestra, oltre a vantare un legame saldo con la famiglia Berlusconi.