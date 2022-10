Aboubakar Soumahoro, eletto con Alleanza Verdi di Sinistra, è entrato stamattina in Camera dei Deputati indossando gli stivali da lavoro usati dai braccianti agricoli.

“Porto questi stivali in ricordo delle tante e dei tanti compagni che non sono sopravvissuti a questa nostra lotta (come Soumaila Sacko, Joof Yusupha, Fallaye Dabo) e in memoria delle tante lavoratrici e lavoratori morti di lavoro (come Paola Clemente, Luana D’Orazio, Giuliano De Seta, Lorenzo Parelli)” ha scritto su Facebook l’ex-sindacalista uscito da USB nel 2020 per fondare la Lega Braccianti.

Dal suo arrivo in Italia nel 1999 ha lavorato per anni come bracciante agricolo stagionale.”E’ da 20 anni che norme come la Bossi-Fini generano illegalità, generano schiavitù, creano mostruosità. Io stesso sono una delle vittime di quella legge “- aveva dichiarato durante la campagna elettorale. Durante questa legislatura si ripromette di essere la voce degli invisibili per i quali aveva organizzato una manifestazione a Roma nel 2021, riunendo in piazza migranti e lavoratori precari.