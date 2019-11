Sondaggi: volano Italia Viva e Lega mentre crollano Pd e M5S

Secondo gli ultimi sondaggi il neonato partito dell’ex premier Matteo Renzi vola al 6 per cento con un incremento dello 0,8 dei consensi. In crescita anche la Lega che continua a decollare arrivando ad assicurarsi il 34,1 per cento dei voti (+0,5 per cento). Crollano invece Pd e M5S confermando la tendenza già registrata con i risultati del voto delle ultime elezioni in Umbria del 27 ottobre. A dirlo è il sondaggio politico dell’Istituto di ricerca Swg condotto tra il 30 ottobre e il 4 novembre 2019.

Il M5S registra un forte calo dei consensi (- 1,4 per cento) rispetto alla stima effettuata dall’Istituto di ricerca nel sondaggio precedente del 27 ottobre. I pentastellati scendono quindi al 16,8 per cento e anche il Pd è in discesa con una perdita di circa mezzo punto percentuale. Cala Fratelli d’Italia, scivolando dal 9 all’8,9 per cento.

Forza Italia sale dello 0,7 per cento, raggiungendo il 6,2 per cento dei voti. Gli altri partiti minori rimangono stabili: Sinistra Italiana/Art. 1 – Movimento Democratico e Progressista e Verdi ottengono uno o,1 per cento e anche +Europa registra un aumento dello 0,2, salendo dall’1,6 per cento all’1,8 per cento. Perde quota il nuovo esperimento politico di Giovanni Toti “Cambiamo!” che scende all’1,1 per cento con un calo percentuale dello o,5.

