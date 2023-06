Silvio Berlusconi è morto: da Renzi a Letta, le reazioni del mondo della politica

Silvio Berlusconi è morto: l’ex premier, che aveva 86 anni, è deceduto oggi, lunedì 12 giugno 2023, all’ospedale San Raffaele di Milano dove era stato nuovamente ricoverato a distanza di poco più di un mese da un precedente ricovero, avvenuto per problemi polmonari e cardiovascolari sopraggiunti dopo aver scoperto di essere affetto da leucemia. Le sue condizioni, dopo qualche giorno dal ricovero, sono notevolmente peggiorate portandolo alla morte.

Tanti i saluti commossi che stanno comparendo sui profili social dei politici:

Ore 12.44 – Ronzulli (FI): “Perdo un pezzo della mia vita” – “Un papà eccezionale, un figlio devoto, un leader politico come non ce ne saranno mai più. Questa notizia strappa il cuore e mi lascia impietrita dal dolore. Perdo un pezzo della mia vita e un secondo padre. È stato un onore e un privilegio camminare al suo fianco. Addio, come l’ho sempre chiamata, Dottore”, scrive sui social la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

Ore 11.53 – Berlusconi, Dell’Utri in lacrime: “E’ morto un fratello” – “Sono sconvolto. Per me è venuto a mancare un fratello. Non me lo aspettavo. Pensavo che superasse anche questa. Sono senza parole”. Lo dice all’Adnkronos, tra le lacrime, Marcello Dell’Utri, l’ex senatore di Forza Italia, commentando la notizia della morte di Silvio Berlusconi, deceduto oggi all’età di 86 anni.

Ore 11.30 – Elly Schlein: “Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca” – “Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese”.

Ore 11.20 – Matteo Salvini: “Uno dei più grandi” – “Uno dei più grandi, in questa giornata di sole ha deciso di salutare augurando le migliori fortune a tutti, chiedo un minuto di silenzio e rientro su Milano”.

Ore 11.15 – Maria Elena Boschi: “Ora è solo il momento del cordoglio” – “Berlusconi se ne è andato. Ci sarà tempo per l’analisi politica. Ora è solo il momento del cordoglio. Se ne è andato come ha vissuto: combattendo come un leone. Da protagonista. Un abbraccio alla sua famiglia e alla comunità di Forza Italia”.