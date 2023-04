Sesta notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi: “Costante miglioramento”. Le ultime notizie

Come sta Silvio Berlusconi: le ultime news in diretta live sulle condizioni dell’ex premier, 11 aprile

Sesta notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì scorso per un’infezione polmonare conseguenza di una forma di leucemia cronica. Così come emerso dal bollettino diramato nella giornata di ieri (qui la cronaca) dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, le condizioni dell’ex presidente del Consiglio sono in miglioramento, motivo per cui i dottori hanno espresso “un cauto ottimismo”. L’umore di Berlusconi, secondo fonte mediche, è “alto” e l’ex premier avrebbe ribadito la volontà di tornare presto a casa. Ma come sta oggi, martedì 11 aprile 2023, Silvio Berlusconi? Di seguito le ultime news sulle condizioni di salute del Cavaliere aggiornate in diretta live.

DIRETTA

Ore 7,00 – Migliorano le condizioni di Berlusconi – Quella appena trascorsa per Silvio Berlusconi è stata la sesta notte in terapia intensiva da quando è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per una polmonite. Le condizioni dell’ex premier, come sottolineato ieri da Zangrillo, sono in miglioramento. Il primario, intanto, ha smentito le notizie secondo le quali Berlusconi si sarebbe alzato dal letto per camminare: “Se un paziente è in terapia intensiva cardiochirurgica vuol dire che non può alzarsi e camminare”.

“Noi siamo persone serie, tutto ha un limite – ha aggiunto Zangrillo – bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri, per cui se escono notizie che non rispondono al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake”. Secondo il Corriere, che cita fonti ospedaliere, l’ex presidente del Consiglio per la prima volta da quando è stato ricoverato si sarebbe “seduto” e sarebbe stato sottoposto ad alcuni “esercizi respiratori”.

Come sta Silvio Berlusconi: il ricovero

Il leader di Forza Italia è stato ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano nella mattinata di mercoledì 5 aprile 2023 per problemi cardiovascolari. Lo scorso 30 marzo il leader 86enne era stato dimesso dall’ospedale milanese, poi come detto ieri il nuovo ricovero. Berlusconi è arrivato con affanno respiratorio. La settimana scorsa, come detto, Silvio Berlusconi era stato ricoverato e poi dimesso per dei controlli medici legati, come si è poi scoperto, alla leucemia che gli è stata diagnosticata tempo prima.

Lasciando il San Raffaele, accompagnato dalla compagna Marta Fascina, Silvio Berlusconi aveva allora rivolto un cenno di saluto dal sedile posteriore dell’auto blu ai giornalisti e ai curiosi che lo attendevano all’ingresso dall’ospedale. Il giorno seguente, il 31 marzo, ha postato una foto sui social, ringraziando quanti gli erano stati vicini: “Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dedicarmi un pensiero di vicinanza e affetto”, ha scritto, “sono già tornato al lavoro sui temi principali di questi giorni, pronto e determinato a impegnarmi, come sempre ho fatto, per il Paese che amo”.