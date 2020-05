“Silvia Romano terrorista?”: il commento di Salvini sulla frase schock del leghista Pagano

Il commento di Salvini su Silvia Romano, definita “terrorista” da un deputato della Lega

Non è tardato ad arrivare un commento di Matteo Salvini dopo le parole shock su Silvia Romano pronunciate alla Camera da un deputato della Lega. L’onorevole Alessandro Pagano ha definito la cooperante liberata pochi giorni fa una “neo-terrorista”.

“Il problema – ha scritto il leader del Carroccio su Twitter – non è Silvia Romano, una ragazza mandata allo sbaraglio, usata dai terroristi per ottenere soldi e armi, esibita velata alle telecamere di tutto il mondo da un governo incapace di gestire l’emergenza, prima sanitaria, oggi economica e sociale”.

In un secondo tweet l’ex ministro dell’Interno ha proseguito: “Lasciamo stare Silvia, cui auguro vita lunga e felice, e guardiamo al vero nemico, al vero pericolo per i nostri figli, per l’Italia, per il mondo, per la Libertà: l’Islam fanatico, integralista, violento, assassino”.

E ancora: “Nessuno spazio, nessuna tolleranza, nessuna pubblicità o sostegno a questi delinquenti che nel nome del loro Dio portano morte, buio e paura in tutto il mondo. Mai più cedimenti ai terroristi, mai più riscatti, mai più silenzi. Viva la Libertà. Sempre”.

Leggi anche: Laura Boldrini a TPI: “In Italia c’è un serio problema di misoginia”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Un partito normale avrebbe già cacciato Pagano. La Lega invece se lo coccola (di G. Cavalli) Laura Boldrini a TPI: “In Italia c’è un serio problema di misoginia” Boss scarcerati, la verità dietro lo scontro Di Matteo vs Bonafede (di S. Amurri)