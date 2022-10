“La vile e disumana deportazione di ebrei romani per mano della furia nazifascista: donne, uomini e bambini furono strappati dalla vita, casa per casa”. Così il prossimo premier Giorgia Meloni ha voluto ricordare il rastrellamento del Ghetto di Roma, avvenuto 79 anni fa. “Un orrore – aggiunge in una nota la leader di Fratelli d’Italia – che deve essere da monito perché certe tragedie non accadano più. Una memoria che sappiamo essere di tutti gli italiani, una memoria che serve a costruire gli anticorpi contro l’indifferenza e l’odio. Una memoria per continuare a combattere, in ogni sua forma, l’antisemitismo”.