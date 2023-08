Sgarbi difende ancora Vannacci: “Scrive cose di buonsenso”

Vittorio Sgarbi si getta a capofitto nelle polemiche sul generale Vannacci e sul libro autopubblicato dall’ex capo dei paracadutisti della Folgore. Le prese di posizione del militare, che rivendica il “diritto all’odio” e sostiene che i “tratti somatici” della pallavolista Paola Egonu “non rappresentano l’italianità”, hanno scatenato forti proteste da parte dell’opposizione ma hanno anche diviso la maggioranza, dopo l’annuncio di un esame disciplinare da parte del ministro della Difesa Guido Crosetto.

Secondo Sgarbi il libro di Vannacci ”è pieno di cose di buonsenso legate al pensiero del Papa, che può guardare con misericordia e comprensione gli omosessuali, ma è contro le unioni gay”. “Il generale Vannacci è contro le unioni gay, non vedo perché non lo può scrivere”, ha aggiunto il sottosegretario alla Cultura, intervistato dal giornalista Stefano Zurlo al Grand Hotel Principe di Piemonte, a Viareggio. Il sottosegretario aveva già sottolineato in precedenza che “dev’essere consentito non in divisa, ma in un libro, scrivere le proprie idee, tra l’altro legate a profondi principi cristiani senza patire sanzioni”.

Durante l’intervista, Sgarbi ha inoltre dato i voti ad alcuni esponenti del governo, assegnando un 8 al ministro dell’Istruzione Sangiuliano, 10 alla ministra delle Riforme istituzionali Casellati, 5 al titolare dell’Economia Giorgetti (“c’è ancora? È stato assorbito dalla Meloni”) e 4 a Crosetto. “Tajani? Non ricordo, è ministro di cosa?”, ha proseguito il critico d’arte. “Salvini mi pare sia bravo, se c’è da sistemare una strada o un ponte lo chiamo. Meloni è brava, tenace, determinata”, ha detto.

Il sottosegretario ha anche detto la sua sull’utero in affitto, paragonando il ricorso alla gpa da parte di coppie omossessuali all’adozione di un “cagnolino”. “Tutti noi abbiamo amici omosessuali, gli vogliamo bene e sono simpatici. Fare i bambini con l’utero in affitto… Io e te ci sposiamo, cosa improbabile, poi vogliamo un bambino come volere un cagnolino, prendiamo una donna, la facciamo mettere incinta, ma che roba è? Non è che hai il diritto alla paternità, la paternità e la maternità sono legate a un rapporto fra un uomo e una donna che fanno i figli”, ha detto Sgarbi, sostenendo anche che il fascismo avrebbe dimostrato di avere una “visione”.

“Benito Mussolini ha fatto una Nazione, poi ha sbagliato l’alleanza ed è finito come il male assoluto, lasciando però un’Italia che sul piano monumentale denuncia che aveva visto quello che non ha visto tutto il mondo democristiano, che ha distrutto l’Italia. L‘architettura fascista c’è, quindi una visione l’ha dimostrata”, ha affermato.