Fanno discutere le parole del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il quale in occasione del Vinitaly a Verona aveva invitato “chi ha reddito di cittadinanza a lavorare in agricoltura”. Pronta la risposta della giornalista Selvaggia Lucarelli: “Il ministro Lollobrigida, quello per cui anziché stare sul divano col reddito di cittadinanza i giovani dovrebbero andare nei campi, si è laureato dal divano di casa all’università telematica Cusano”, ha ribattuto pungente con un tweet.

“C’è bisogno di immigrazione legale e il primo nemico è quella illegale e c’è bisogno di combattere i clandestini”, aveva detto ancora il ministro, spiegando che il governo vuole regolare i flussi “seriamente, cercando di rapportarci con le nazioni di provenienza dei migranti, facendo informazione e formazione ma prima di fare questo dobbiamo mettere tutti gli italiani che sono in condizione di lavorare di farlo perché voglio lanciare una messaggio chiaro lavorare in agricoltura non è svilente”.

Un messaggio rivolto nello specifico “a tutti quelli che pensano di poter stare sul divano a ricevere il reddito di cittadinanza”, aveva tuonato l’esponente di FdI. Da qui il riferimento della cronista, anche se in questo caso il divano diventa proprio quello del ministro.