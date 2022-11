Scuola, il ministro Valditara vuole vietare l’uso dei cellulari durante le lezioni

“Via i cellulari dalle classi nelle ore di lezione“. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervistato da Monica Setta nel programma Il Confronto in onda su Rai Italia nel mondo e su Rai 2 il sabato alle 6.30.

L’uso dei cellulari in classe, durante le ore di lezione, in Italia è già vietato per legge, in base alla Direttiva 104 del 2007. Ma ogni istituto adotta di fatto un proprio regolamento interno. La proposta, ha spiegato il ministro, va nella direzione di garantire a studenti e docenti un tempo di studio in classe senza distrazioni.

Divieto già in vigore in alcune scuole

Il divieto dell’uso dei cellulari durante le ore di lezione è già realtà in diversi istituti italiani. Il liceo Malpighi di Bologna, infatti, ha deciso di bandire gli smartphone in classe già al rientro dalla pausa estiva, lo scorso 15 settembre. La decisione è stata collegiale: deliberata dal collegio dei docenti, appunto, per l’anno scolastico 2022-2023. Anche l’Itis Nullo Baldini di Ravenna e l’istituto tecnico Alfredo Oriani di Faenza hanno optato per la stessa misura a inizio anno scolastico.

Secondo i dirigenti scolastici, le notifiche che illuminano ripetutamente lo schermo durante le lezioni distraggono gli alunni. Pertanto, ciascuno dovrà consegnare il proprio cellulare ai collaboratori ancor prima di varcare la soglia della propria aula. Una misura estesa anche al corpo docente.