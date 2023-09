Scuola, Valditara: “Un miliardo di euro per istituti sempre aperti”

“Vogliamo varare un piano estate: le scuole dovranno diventare veri centri di aggregazione civica e sociale nella loro autonomia ma dobbiamo metterci dei soldi, soprattutto per i giovani che in estate non hanno punti di riferimento”, ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Per realizzare questo progetto, il ministro ha dichiarato di voler destinare “almeno un miliardo di euro (fondo che potrà essere ulteriormente incrementato): da fine ottobre inizieremo a essere operativi”.

“Proprio a Roma – ricorda il ministro Valditara alla presentazione del Programma Nazionale 2021-2027 Scuola e Competenze, citando alcuni progetti – con la firma del trattato del 1957 si decise di rafforzare l’unità delle economie dei Paesi europei partecipanti. Oggi siamo in un punto di svolta tra la programmazione 2014-2020; abbiamo fatto un ingente investimento per i laboratori con 186 milioni, con le azioni per la digitalizzazione degli ambienti per l’infanzia con 95 milioni, l’azione per gli studenti ucraini con 50 milioni e l’attuazione delle azioni di Agenda Sud con un investimento di fondi Pon di oltre 184 milioni”.

“Le scuole – sottolinea Valditara – sono state intese come hub educativi, favorendo l’azione per fare sì che i ragazzi vadano a scuola. Ora tutto questo si intreccia con il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027; ci saranno tante novità: lo stanziamento ottenuto è un miliardo in più rispetto al precedente piano e non era scontato, è stato il frutto di un dialogo, abbiamo a disposizione oltre 3 miliardi, segno di una attenzione che la commissione europea ha dedicato all’istruzione”.