Scuola, la proposta di Valditara: “Lavori socialmente utili per chi non rispetta le regole”

“Non possiamo accettare che centinaia di migliaia di giovani vivano alle spalle delle famiglie e della società”. Lo ha detto il nuovo ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, annunciando una misura sui giovani che non lavorano e non studiano, i cosiddetti “Neet”. “Lancerò una proposta nei prossimi aggiorni affinché questi ragazzi assolvano quantomeno a un obbligo formativo”, ha aggiunto Valditara, intervenuto all’incontro “Una nuova stagione per l’istruzione” al Palazzo delle Stelline di Milano. “Questo è uno dei drammi più gravi che riguardano la nostra gioventù: ragazzi che non hanno la voglia di vivere e che galleggiano. Noi lì dovremo intervenire”, ha affermato il ministro, consigliere politico di Matteo Salvini.

Nel suo intervento, Valditara ha anche proposto “forme diverse di sanzioni” nel caso di episodi di violenza in classe. “Una cosa che mi è sempre parsa molto utile, sono i lavori socialmente utili”, ha sottolineato il ministro, facendo riferimento agli studenti che “non hanno capacità di rispettare le regole”.

Un tema “molto scottante e decisivo, non solo per gli insegnanti ma anche per i ragazzi” secondo Valditara, è quello della sicurezza degli edifici, che deve essere “affrontato con grande decisione”.

“Stiamo facendo un grande monitoraggio a livello nazionale, perché siamo pienamente convinti che le tragedie del passato, e purtroppo ne commemoreremo una nei prossimi giorni, non debbano più ripetersi”, ha detto, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera.