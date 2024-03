Iscrizioni aperte per la Scuola per la giustizia sociale e ambientale del Forum Disuguaglianze e Diversità

Si terrà nel weekend del 20 e 21 aprile a Genova l’edizione zero della Scuola per la giustizia sociale e ambientale del Forum Disuguaglianze e Diversità, nata per rispondere alla crescente domanda di formazione da parte di chi è impegnato o vuole impegnarsi nel cambiamento verso un futuro più giusto. Le iscrizioni per partecipare sono aperte fino al 31 marzo (qui tutte le informazioni per candidarsi).

Sabato 20 aprile ai Giardini Luzzati dalle 11 alle 18 è in programma un seminario su “Arti, senso comune e giustizia sociale”, che approfondirà il ruolo delle arti nella trasformazione dei valori e del senso comune affinché le azioni collettive e pubbliche, volte a una maggiore giustizia sociale, abbiano successo.

La discussione sarà alimentata dal documento “Senso comune, giustizia sociale e arti” a cura di Fabrizio Barca e Alessia Zabatino, rispettivamente co-coordinatore e membro del coordinamento del ForumDD, che verrà sottoposto alla discussione all’analisi di nove persone di primo piano che studiano e operano in forme assai diverse in questo complesso campo.

In particolare: Luca Borzani (presidente del Centro Studi Medi sull’immigrazione); Mattia Diletti (ricercatore presso Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale dell’Università La Sapienza di Roma); Francesca Ferroni (Unità di Neuroscienze dell’Università di Parma); Gianpiero Francese (regista teatrale e direttore artistico di OperaEventi); Viviana Gravano (Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano); Giulia Grechi (Accademia di Belle Arti di Napoli); Anna Maria Lorusso (Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna); Geoff Mulgan (University College London); Chiara Volpato (Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca).

Si svolgerà invece tra sabato e domenica l’altro grande appuntamento della due-giorni: il modulo formativo “Una trasformazione ecologica giusta: il welfare energetico locale”, che si propone di far emergere criteri per un’azione politica capace di costruire campagne sul territorio in grado di unire gli obiettivi di giustizia ambientale e sociale. Il modulo si terrà nella sede della Cooperativa il Ce.sto (stradone Sant’Agostino 22 1/2) sabato 20 aprile dalle 10.30 alle 19.30 e domenica 21 dalle 9 alle 14.

La prima giornata di formazione, sabato 20 aprile, partirà alle 9.30 e si aprirà con il lancio, presentato in diretta streaming sul canale youtube del ForumDD, di un altro strumento fondamentale della Scuola: la piattaforma gratuita online “NuoviEquilibri”, realizzata da LATTE creative, sulla quale verranno caricate le prime dieci parole chiave della giustizia sociale e ambientale delle oltre 100 in programma pensate per aumentare e migliorare il confronto pubblico su problemi e proposte di cambiamento.

Nelle settimane seguenti all’appuntamento di Genova, ad Alessandria si terrà il modulo formativo “Giustizia sociale e disuguaglianze educative: visioni, approcci, pratiche e strumenti”, che si propone di costruire, attraverso l’analisi di prassi esistenti, un linguaggio condiviso rispetto ai patti educativi territoriali.

Il modulo si pone l’obiettivo di ricomporre alcuni dei saperi per il contrasto alle disuguaglianze educative e di arricchire l’approccio metodologico per la costruzione dell’impegno reale nella promozione dei Patti Educativi Territoriali e delle Alleanze Educative. Il modulo si terrà ad Alessandria presso la sede dell’Associazione Cultura e Sviluppo, l’11 e il 12 maggio.

La Scuola – realizzata con il sostegno di Compagnia di San Paolo, di Legacoop e di Coopfond – è nata in seguito a una lunga fase preparatoria durante la quale è stata anche realizzata un’analisi preliminare dei bisogni di formazione e accompagnamento di chi opera come agente di cambiamento, ovvero persone impegnate o intenzionate a impegnarsi per il cambiamento verso una maggiore giustizia sociale e ambientale. Due gli obiettivi: accrescere la loro forza e competenza e contribuire al cambiamento del senso comune.