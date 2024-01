Scontri a Vicenza, Donzelli: “Non sottovalutare antisemitismo di sinistra”

“Figli di papà dei centri sociali protestano in nome della pace mettendo in piazza un violento antisemitismo riversato sulle pelle delle forze dell’ordine. Un pericolo da non sottovalutare e che in molti fingono di non vedere. Contestare la presenza di Israele ad un padiglione della fiera dell’oro è un’azione inqualificabile: solidarietà agli uomini in divisa rimasti feriti, tutte le forze politiche condannino senza indugi quanto accaduto”. Lo afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

Il deputato fa rifermento agli scontri verificatisi a Vicenza nel corso del corteo organizzato dai centri sociali per protestare contro la presenza di operatori di Israele alla Fiera VicenzaOro.