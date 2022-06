Scissione M5S, Conte: “Sostegno a Draghi non è in discussione. Non mi dimetto”

Il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, non è rimasto sorpreso dalla mossa di Luigi Di Maio e dopo l’annuncio del ministro degli Esteri oggi finalmente rompe il silenzio e lo fa al termine del vertice grillino straordinario: “Il sostegno a Draghi non è in discussione”.

E a chi gli chiede se ora, dopo l’importante emorragia di parlamentari, pensa di lasciare la presidenza del M5s, l’ex premier un po’ innervosito ha risposto: “E per quale motivo?”. Ieri Conte aveva fatto trapelare che, a prescindere dalla scissione, il sostegno al governo da parte del M5s non è in discussione.