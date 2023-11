Sciopero 17 novembre, Landini replica a Salvini: “Non ha mai lavorato”

Venerdì 17 novembre è previsto uno sciopero generale indetto dai sindacati Cgil e Uil, con la Lega che attacca le associazioni sindacali: “Milioni di italiani non possono essere ostaggio dei capricci di Landini che vuole organizzarsi l’ennesimo weekend lungo” ha affermato il leader del Carroccio Matteo Salvini. Non si è fatta attendere la risposta del segretario della Cgil Maurizio Landini: “Capisco il suo nervosismo, in campagna elettorale ha raccontato che avrebbe aumentato gli stipendi e cancellato la Fornero. E di tutto questo non c’è traccia. Forse Salvini, che non ha mai lavorato, pensa al suo weekend”.

Ad accendere la miccia è stata una nota della Lega, la seconda in due giorni: “In vista dello sciopero annunciato per il 17 novembre è incredibile la mancanza di ragionevolezza della Cgil che, come certificato dal Garante, ignora perfino l’Abc delle mobilitazioni, così come chiarito dal Ministro Salvini. In nessun caso il settore trasporti potrà essere paralizzato per l’intera giornata”.

Oggi lo sciopero di venerdì 17 sarà discusso al tavolo della Commissione di Garanzia dalle 10.30: “Dove – spiega Landini- ribadiremo la nostra posizione. Il nostro è uno sciopero generale anche se articolato in più giorni e stiamo rispettando tutte le norme, stanno sbagliando. Tra l’altro trovo singolare – ha aggiunto – che il ministro intervenga prima ancora del confronto con la commissione. Che è una minaccia verso la commissione di garanzia?”.