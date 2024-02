Schlein: “Meloni si può battere, ora vogliamo l’Abruzzo”

“È stata davvero dura, non avevo certezze nemmeno io stavolta”. Questo il commento a caldo della segretaria del Pd, Elly Schlein, dopo la vittoria in Sardegna. “Era dal 2015 che non strappavamo una Regione alla destra – prosegue -. È la nostra prima reconquista e non sarà l’ultima, questo è il mio messaggio per Giorgia Meloni”. E in Abruzzo “il centrosinistra stavolta al completo ci può regalare un’altra sorpresa”.

Elly Schlein alla “doppietta” in Abruzzo ci credono davvero. Un primo segnale incoraggiante, del resto, era arrivato dal sondaggio commissionato a Winpoll e recapitato sul tavolo della segretaria dem la scorsa settimana. Secondo quei numeri, il divario tra l’uscente Marco Marsilio e lo sfidante Luciano D’Amico e sarebbe di un’incollatura: il meloniano al 50,6%, l’ex rettore dell’università di Teramo al 49,6.

Il risultato alle regionali in Sardegna “ci regala speranza ed entusiasmo per le prossime scadenze, a iniziare dal 10 marzo in Abruzzo, su cui chiameremo alla mobilitazione l’intera coalizione che lì è ancora più ampia — va da Calenda a Fratoianni — per vincere con Luciano d’Amico. Anche qui vale il metodo che ci siamo dati: mettere in campo sui territori non accozzaglie ‘contro’, ma progetti concreti ‘per’. ovunque partendo dall’ossessione per la sanità pubblica, per spendere i fondi europei, con una visione opposta al corporativismo della destra”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a la Repubblica.