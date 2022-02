Saviano regista di se stesso. E riceve 40mila euro dal ministero

Dalla rubrica "Top Secret" sul nuovo numero del settimanale di TPI - The Post Internazionale

Prima scrittore, poi sceneggiatore e ora pure regista di se stesso. Sarà direttamente Roberto Saviano a dirigere il film “Sono ancora vivo”, nato dall’omonimo libro (ed. Bao Publishing), scritto dal giornalista insieme al vignettista israeliano Hasaf Hanuka, e che narra la storia dello stesso scrittore. Per ora siamo ancora nelle fasi iniziali, ma secondo quanto risulta dai documenti del dipartimento Cinema del ministero dei Beni culturali, la società di produzione ha chiesto allo stesso MiBac un contributo di 100mila euro per la realizzazione: il film di Saviano riceverà dalle casse dello Stato 42.165 euro.

