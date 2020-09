Sardine, piazza semi-vuota a Roma: la manifestazione per il No al referendum è un flop

Doveva essere una grande manifestazione per spiegare le ragioni del NO, quella organizzata ieri dalla Sardine in piazza Santi Apostoli a Roma, e invece si è rivelata un mezzo flop. Un’iniziativa nazionale a cui partecipavano tutti i Comitati del No sorti in questi mesi e anche molti parlamentari.

Ci si aspettava una partecipazione massiccia, e invece le adesioni sono state poche, talmente poche da non riuscire nemmeno a riempire i bollini segna-posto apposti per il distanziamento sociale nell’epoca del Covid. I promotori del no, Sardine, Volt Italia e Comitato NOstra, contavano di riempire lo spazio una volta dell’Ulivo e di Romano Prodi, che venerdì sera ha confermato il suo No.

Come spiega il Fatto Quotidiano, in piazza c’erano migliaia di bollini rossi contro il taglio dei parlamentari (“Così No!”): a mancare però sono stati i partecipanti. E i bollini restano inoccupati, a prendersi il sole dell’ultima domenica estiva di Roma. Una disfatta che avrebbe indotto il volto delle Sardine, Mattia Santori, a lasciare prematuramente la piazza semivuota, decidendo di non farsi neppure vedere – dicono gli organizzatori – lasciando i suoi compagni da soli nel vuoto.

Mattia Santori – si legge ancora sul Fatto Quotidiano – fiutata la piazza mezza vuota, è diventato introvabile. Ma Santori? Dov’è Mattia Santori? Imbarazzo nel retropalco: “Santori è venuto alla manifestazione, ma è rimasto poco, aveva impegni, è dovuto andare via”.

Lo stesso Santori però è stato avvistato il 12 settembre a Cascina, in provincia di Pisa, dove ha indossato una t-shirt con scritto ‘Così NO la piazza che non ci sta’ e si è presentato al comizio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, organizzato proprio a sostegno del Sì al referendum sul taglio dei parlamentari, e dei candidati M5s alle regionali e alle amministrative. Così Mattia Santori, leader delle Sardine, ha voluto affermare il proprio No al taglio dei parlamentari. Santori ha poi pubblicato un video sulla pagina Facebook di 6000 Sardine, realizzando una specie di “contro-comizio” in contemporanea a Di Maio, e attaccandolo su più punti.

