La sessuologa dell’Università di Berlusconi: “Insegnerò a rilassare il corpo”

Università Berlusconi: parla la sessuologa Sara Negrosini

“Insegnerò a rilassare il corpo”: lo dichiara la sessuologa Sara Negrosini, tra le docenti dell’Universitas Libertatis, l’ateneo di Silvio Berlusconi che sta per prendere vita.

Classe 1987, in un’intervista a La Repubblica, Sara Negrosini spiega quanti e quali corsi terrà per la scuola politica che punta a formare la nuova classe dirigente di Forza Italia: “Farò due corsi. Uno sul linguaggio del corpo nella comunicazione pubblica. Un altro sull’arte di comunicare in politica”.

Alla domanda su cosa c’entra la sessuologia con la politica, l’esperta risponde: “Sono specializzata anche in psicoterapia umanistica e bioenergetica, lavoro molto su come corpo ed emozioni siano strettamente influenzabili tra loro. Mi occupo anche di psicosomatica, di tecniche di rilassamento corporeo”.

La Negrosini, dunque, insegnerà come rilassare il corpo ad esempio “in tv e nei vari dibattiti. Le mie due materie sono molto collegate tra loro. Farò riferimento anche a come sia cambiato il corpo del leader politico negli anni fino ad oggi, con l’utilizzo dei social”.

“Suggerirò come adottare un linguaggio non verbale assertivo e che possa coinvolgere il pubblico – aggiunge la sessuologa – E suggerirò alcune tecniche per migliorare la propria consapevolezza corporea”.

Sara Negrosini, che rivela di non aver ancora incontrato personalmente Silvio Berlusconi, spiega di essere approdata all’Universitas Libertatis attraverso l’Unicusano per la quale è “docente e coordinatrice di alcuni master”.