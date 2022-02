Forza Italia, Berlusconi lancia la sua università: tra i docenti una sessuologa

Silvio Berlusconi lancia l’università di Forza Italia: un progetto annunciato da tempo e che vedrà tra i docenti anche una sessuologa.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, infatti, il Cavaliere avrebbe già raggiunto un accordo con l’università telematica Niccolò Cusano per la realizzazione di quella che, salvo ulteriori imprevisti dell’ultimo minuto, dovrebbe chiamarsi Universitas Libertatis.

Il dominio web è stato già registrato, anche se il sito risulta ancora in costruzione. Le lezioni si svolgeranno via web (ecco perché l’accordo con la Niccolò Cusano), mentre la lectio magistralis si terrà a Villa Gernetto, residenza di 24mila metri quadri acquistata 15 anni fa proprio per diventare sede dell’ateneo ma rimasta praticamente inutilizzata.

Tra i docenti che avranno il compito di istruire le nuove leve di Forza Italia, avvocati, giuristi, manager e anche due psicosessuologhe, delle quali una, Sara Negrosini, insegnerà “il linguaggio del corpo nella comunicazione pubblica”.

L’idea di fondare un’università per la formazione della classe dirigente del futuro risale addirittura al 2007 quando Berlusconi annunciò anche l’ingaggio di Vladimir Putin tra i docenti.

Unica pecca: la scuola non potrà chiamarsi come sognava all’epoca il Cavaliere, Università delle libertà, per questioni legali.