La telefonata tra Berlusconi e Boschi: “Vorrei essere più giovane per poterla corteggiare”

La telefonata tra Berlusconi e Boschi: “Vorrei poterla corteggiare”

“Vorrei essere più giovane solo per poterla corteggiare”: lo avrebbe dichiarato Silvio Berlusconi nel corso di una telefonata a Maria Elena Boschi.

Secondo quanto raccontato da Vittorio Sgarbi, e riportato dal giornalista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, infatti, Berlusconi nei giorni scorsi, ovvero quando era impegnato a sondare i parlamentari per una sua eventuale candidatura alla presidenza della Repubblica, avrebbe chiamato anche la capogruppo di Italia Viva alla Camera.

A svelare il contenuto di quella telefonata è stato proprio Sgarbi, il regista della cosiddetta operazione scoiattolo. “Pareva Cavalcanti nei suoi momenti più belli, Dante nella fase della donna angelicata” ha rivelato il critico d’arte.

Ma di preciso cosa avrebbe detto Berlusconi alla Boschi? Quanto segue: “Vorrei essere più giovane solo per poter corteggiare una donna scesa in terra a miracol mostrare…questa telefonata vale per tutte quelle che avrei voluto farle e non le ho mai fatto”.

“Silvio aveva gli occhi ispirati e un sorriso mistico” aggiunge Sgarbi, che poi sottolinea di essersi allontanato per “lasciarli soli”. Tornando alla politica, invece, Sgarbi ha rivelato che i suoi “scoiattoli” sono pronti a votare per la presidente del Senato, Elisabetta Casellati: “Casini? È di destra, ma pure di sinistra. Mi ricorda il prefetto Caruso, candidato dalla Dc morente a sindaco della capitale, che disse ‘Tifo sia per la Roma sia per la Lazio’ e fu subissato di pernacchie”.