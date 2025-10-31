Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 14:41
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Politica
Politica

Sangiuliano mostra a Formigli il braccialetto con scritto “siete dei poveri comunisti” | VIDEO

Il siparietto è andato in onda durante il programma "Piazzapulita"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

L’ex ministro Gennaro Sangiuliano, ora candidato di Fratelli d’Italia alle regionali in Campania, ha fatto parlare di sé per aver mostrato durante il programma Piazzapulita un braccialetto con la scritta “Siete dei poveri comunisti”. Il conduttore della trasmissione Corrado Formigli ha chiesto a Sangiuliano che braccialetto indossasse. Pronta la risposta dell’ex ministro: “Siete dei poveri comunisti”. A quel punto il giornalista ha chiesto: “Ma è venuto per noi qui o ce l’aveva già”. Sangiuliano ha replicato: “Me l’hanno regalato un paio di settimane fa non l’ho tolto più”. Durante il siparietto, è intervenuto anche Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, che gli ha chiesto: “Va bene i comunisti, ma perché ce l’avete anche coi poveri?”. La trasmissione è poi proseguita senza ulteriori approfondimenti sulla vicenda.

Quella di Sangiuliano è una chiara citazione a una frase pronunciata da Silvio Berlusconi durante un comizio elettorale a Cinisello Balsamo in occasione delle amministrative del 2009. Nel corso della puntata, poi, il conduttore Corrado Formigli ha chiesto a Sangiuliano anche se è pronto ad affrontare una campagna elettorale da avversario di Maria Rosaria Boccia. “Non parlo di lei” ha risposto l’ex ministro che ha aggiunto: “Sono parte lesa, c’è un iter giudiziario in corso”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Inni al duce e cori fascisti nella sede dei giovani di Fratelli d'Italia a Parma
Politica / “Più difesa, più Europa”: la tavola rotonda di TPI in collaborazione con il Parlamento europeo | DIRETTA
Ambiente / La Puglia verso le regionali: le politiche anti-Xylella sono davvero la soluzione?
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Inni al duce e cori fascisti nella sede dei giovani di Fratelli d'Italia a Parma
Politica / “Più difesa, più Europa”: la tavola rotonda di TPI in collaborazione con il Parlamento europeo | DIRETTA
Ambiente / La Puglia verso le regionali: le politiche anti-Xylella sono davvero la soluzione?
Opinioni / Studenti manganellati, giornalisti intimiditi, giudici attaccati: il fascismo è tornato? (di R. Parodi)
Opinioni / Potere e profitto: Il libro americano di Meloni (di A. Venzon)
Politica / Pubblica amministrazione, FLP: “Con Zangrillo la PA ha avuto un cambio di passo, ora servono investimenti strutturali e valorizzazione delle competenze”
Politica / Il deputato di Forza Italia Roberto Pella a TPI: “La mia legge contro l’obesità? Pensa al domani”
Politica / Obesità, il presidente di Aifa Robert Nisticò a TPI: “La prevenzione è un dovere dello Stato”
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Politica / Meloni: “Italia pronta a riconoscere la Palestina con Hamas disarmata e senza un ruolo”
Ricerca