L’ex ministro Gennaro Sangiuliano, ora candidato di Fratelli d’Italia alle regionali in Campania, ha fatto parlare di sé per aver mostrato durante il programma Piazzapulita un braccialetto con la scritta “Siete dei poveri comunisti”. Il conduttore della trasmissione Corrado Formigli ha chiesto a Sangiuliano che braccialetto indossasse. Pronta la risposta dell’ex ministro: “Siete dei poveri comunisti”. A quel punto il giornalista ha chiesto: “Ma è venuto per noi qui o ce l’aveva già”. Sangiuliano ha replicato: “Me l’hanno regalato un paio di settimane fa non l’ho tolto più”. Durante il siparietto, è intervenuto anche Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, che gli ha chiesto: “Va bene i comunisti, ma perché ce l’avete anche coi poveri?”. La trasmissione è poi proseguita senza ulteriori approfondimenti sulla vicenda.

Quella di Sangiuliano è una chiara citazione a una frase pronunciata da Silvio Berlusconi durante un comizio elettorale a Cinisello Balsamo in occasione delle amministrative del 2009. Nel corso della puntata, poi, il conduttore Corrado Formigli ha chiesto a Sangiuliano anche se è pronto ad affrontare una campagna elettorale da avversario di Maria Rosaria Boccia. “Non parlo di lei” ha risposto l’ex ministro che ha aggiunto: “Sono parte lesa, c’è un iter giudiziario in corso”.