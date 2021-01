“Se qualcuno in Cina avesse evitato di fare fottutissimi esperimeti sul virus non saremmo in questa situazione. Lo sanno tutti che il virus è partito da un laboratorio di Wuhan” #Salvini #mezzorainpiù @RaiTre pic.twitter.com/OBrhFtcX9d — Mezz’ora in Più (@Mezzorainpiu) January 10, 2021

Salvini: “Lo sappiamo tutti che il Coronavirus è nato in laboratorio a Wuhan”

“Se qualcuno in Cina avesse evitato di fare fottutissimi esperimeti sul virus non saremmo in questa situazione. Lo sanno tutti che il virus è partito da un laboratorio di Wuhan”: così Matteo Salvini parlando del Covid-19 in un’intervista a Mezz’Ora in più, il programma in onda ogni domenica alle 14.30 su Rai Tre. “Dalla Cina è partito “incidentalmente” un virus che ha devastato il mondo… e poi anche un vaccino che hanno avuto per primi” ha aggiunto.

