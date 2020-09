Coronavirus, Salvini: “Io il gomito non lo do” | VIDEO

“Io il gomito non lo do“, così Matteo Salvini a margine del comizio elettorale del centrodestra a Bari di sabato 12 settembre mentre stringe la mano al candidato presidente della Regione Puglia Raffaele Fitto. In occasione dell’evento che ha visto la partecipazione di tutti i leader del centrodestra a sostegno dell’ex governatore e europarlamentare pugliese, Salvini e Fitto si sono incontrati per la prima volta dall’inizio della campagna elettorale. I giornalisti hanno voluto immortalare il momento: i due si sono muniti di mascherina, ma quando Fitto – protagonista di una bufera social insieme a Giorgia Meloni per non averla indossata durante la visita di una fabbrica poi diventato focolaio Covid in Puglia – ha fatto notare che la stretta di mano era contraria alle norme anti Covid, Salvini ha replicato spavaldo: “Io il gomito non lo do, le abbiamo igienizzate”.

