Salvini attacca la ‘sardina’ musulmana Nibras: “Sono Matteo, sono cristiano, sono figlio di Silvana ed Ettore”

Salvini attacca la ‘sardina’ musulmana Nibras: “Sono Matteo, sono cristiano”

“Sono Matteo, sono cristiano”. Anche Salvini rievoca il comizio-tormentone di Giorgia Meloni che qualche mese fa ha fatto il giro della rete e lo fa per rispondere alle parole di Nibras Asfa, giovane ‘sardina’ musulmana che dal palco di piazza San Giovanni a Roma lo scorso 14 dicembre ha ‘imitato’ la leader di Fratelli d’Italia. In un breve video pubblicato oggi sulle sue pagine social si vede il segretario della Lega che in tv afferma: “Io sono Matteo, sono cristiano, sono figlio di mia mamma che si chiama Silvana e di mio padre che si chiama Ettore, spero di non dare fastidio a nessuno”.

Le parole di Salvini, tratte dal programma Mediaset ‘Fuori dal coro’, erano una replica alla giovane che in piazza a Roma ha affermato: “Io sono Nibras, sono una donna, sono musulmana e sono figlia di palestinesi”. “Salvini asfalta la sardina”, è poi il messaggio del leader leghista.

