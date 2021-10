Matteo Salvini ha pubblicato su Facebook una stoccata al governo e ai criteri di capienza suggeriti dal Comitato tecnico scientifico: “Discoteche riaperte, col Green Pass, ma solo col 35% di capienza? Presa in giro senza senso scientifico, sanitario, sociale ed economico, con questi numeri rischiano di fallire 3.000 aziende e di rimanere a casa 200.000 lavoratori”. Il leader del Carroccio lo aveva promesso: dopo le elezioni la sua azione di governo sarebbe stata più concreta e diretta. Così l’affondo arriva dopo aver disertato ieri il Consiglio dei ministri sulla riforma fiscale.

Matteo Salvini fa riferimento ai possibili criteri per la riapertura approvati dal Cts, che dovrebbero essere applicati dal decreto che rivedrà al rialzo le capienze di stadi, teatri e cinema. Provvedimento atteso da giorni in Cdm.

Per il Comitato tecnico scientifico le discoteche potranno riaprire, ma solo se si entrerà con il green pass e la capienza al chiuso sarà al massimo del 35% (50% all’aperto). Si potrà togliere la mascherina per ballare, ma sarà obbligatorio indossarla in tutti gli altri momenti.

Le stringenti condizioni necessarie per la riapertura delle discoteche (dopo ben 20 mesi di stop causa Covid) non hanno convinto però Matteo Salvini e nemmeno gli addetti del settore che le hanno definite “antieconomiche”.