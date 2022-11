“Mangiateveli voi”: Salvini stronca lo spot della Barilla sulle proprietà nutritive degli insetti

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini contro uno spot social della Fondazione Barilla sulle proprietà nutrizionali degli insetti. Un breve filmato parla di come gli insetti vengano consumati “normalmente” in “oltre 140 Paesi nel mondo”. “Sono fonte di proteine ad alta qualità e a basso impatto ambientale – recita lo spot – e tu cosa ne pensi?”. “Che potete mangiarveli voi”, la risposta del leader della Lega affidata ai suoi account social.

“Gli insetti sono fonte di proteine… E tu cosa ne pensi?”

Che potete mangiarveli voi. pic.twitter.com/fuS7GCrG3b — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 2, 2022

“Io non ho ancora assaggiato gli insetti – spiega il testimonial dello spot – però mi hanno detto che le formiche sanno di nocciole e i coleotteri di pane integrale. Abbinati sarebbero perfetti per la colazione. Quando ho saputo che gli insetti vengono consumati normalmente in 140 Paesi nel mondo ho pensato “sicuramente in altre culture dove è tipico, come l’Asia”. Invece no, anche qui in Europa: in Olanda, in Danimarca, per esempio”. Il Gruppo Barilla ha tenuto a fare una precisazione vista l’attenzione mediatica arrivata sullo spot in seguito alla replica di Salvini: “In merito ad alcuni commenti apparsi sul web e su alcune testate – si legge in una nota – vorremmo precisare che non abbiamo annunciato il lancio di nessuna pasta o alimento prodotto con farina di insetti, nemmeno abbiamo alcuna volontà o interesse aziendale in tal senso. La nostra pasta continua ad essere prodotta con grano duro 100% italiano”.