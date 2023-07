Salvini: “Per chi abbandona gli animali domestici fino alla revoca della patente”

“Inasprire le sanzioni nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada, arrivando fino alla revoca o la sospensione della patente”. Sono alcune delle proposte annunciate da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, intervenuto oggi al question time al Senato.

Il vicepremier ha promesso un giro di vite nei confronti di chi abbandona animali in strada “perché oltre ad essere un atto di assoluta barbarie e inciviltà, rischia di mettere anche a repentaglio l’incolumità di coloro che viaggiano”. “Quindi sospensione o addirittura revoca della patente a chi abbandona in strada, ha proseguito. “Spero serva a far capire che deve essere vacanza per tutti”. Secondo il leader della Lega, le modifiche potrebbero essere introdotte nel disegno di legge sulla sicurezza stradale.

“Sono particolarmente grata al ministro per l’interesse, la sensibilità e l’attenzione manifestati oggi all’appello che gli ho rivolto per consentire agli animali d’affezione di poter accedere sui voli insieme ai loro padroni, invece di essere costretti sotto ai sedili o peggio nelle stive degli aerei come fossero bagagli e di poter accedere anche sulle spiagge”, ha replicato la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie.