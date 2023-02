“L’Italia è un Paese razzista”, Salvini risponde alle parole di Paola Egonu: “Uscita inopportuna e ingiusta”

“L’Italia è un Paese razzista”: non sono piaciute a Matteo Salvini le parole pronunciate in conferenza stampa da Paola Egon alla vigilia della sua co-conduzione al fianco di Amadeus e Gianni Morandi nella terza serata del Festival di Sanremo.

La pallavolista ha spiegato che la sua affermazione non implichi però che “tutti siano cattive persone” e che “stiamo migliorando” da questo punto di vista.

Il vicepremier ha giudicato quella della pallavolista una “uscita inopportuna”. “Non l’ho sentita – ha detto il leader della Lega a Telelombardia – non ho visto il Festival, lei è una grande atleta ma credo che parlare di un’Italia razzista sia ingiusto nei confronti degli italiani”.

L’opposto della VakıfBank e della Nazionale Italiana ha suscitato la reazione anche di Roberto Calderoli, ministro leghista per le Autonomie.

Intervistato questa mattina al Corriere della Sera, ha commentato: “Per me l’Italia non è razzista, vorrei parlarle per capire le ragioni di quel che dice. Se si parla di un Paese intero non si può lanciare un’accusa del genere. Può essere, invece, che l’atleta si sia imbattuta in qualche stupido che ha avuto nei suoi confronti un comportamento assolutamente da condannare. Fare differenze sulla base del colore della pelle non è ammissibile”.