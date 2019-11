Dire “Salvini è fascista” non è reato: chiesta l’archiviazione per il fotografo Oliviero Toscani

Oggi il fotografo, intervistato dall’agenzia Adnkronos, si è mostrato fiero della denuncia ricevuta: “Sono andato persino al palazzo di giustizia per i commenti che faccio. La penso così e pago per questo, i soldi servono per dire quello che uno pensa, questo è il mio commento”. E ancora: “È il mio pensiero, il pm mi ha detto ‘va bene’ – conclude Toscani – quello che ho detto è quello che penso”.

Il pm Civardi, invece, ha motivato la sua decisione spiegando che i termini “fascista” e “incivile” non rientrano nel reato di diffamazione, ma l’uso di quei termini può essere “scriminato dall’esercizio del diritto di critica politica” tutte le volte in cui l’epiteto, “lungi dall’essere semplice argumentum ad hominem” e dunque “gratuito attacco alla persona di Salvini” o al suo partito, intende “biasimare scelte politiche al centro del dibattito pubblico”.

Secondo il pm milanese, però, questo giudizio è una valutazione rude, ma “ancorata alla tematica di attualità del soccorso di naufraghi, evidentemente si riferisce a un giudizio su scelte politiche in contrasto con il canone di civiltà professato da Toscani”.

La situazione fattuale porta a ritenere le parole pronunciate dal fotografo “attinenti a un legittimo diritto di critica politica”.

