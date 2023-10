Salvini col carrello all’Esselunga: “Niente pesche, ma tanta roba”. Pioggia di critiche sui social

“Niente pesche, ma tanta roba! Le domeniche belle all’Esselunga”. Salvini prova a cavalcare lo spot della nota catena di supermercati ma viene travolto dalle critiche sui social.

Dal caro-spesa al mancato uso dei guanti fino alla scelta della grande distribuzione, il post del vicepremier e leader della Lega è stata subito presa di mira dell’opposizione ma anche da cittadini comuni.

“Beato lei che riesce a fare 6 borse della spesa! Noi comuni cittadini ben poco possiamo permetterci con le buste paghe che prendiamo”, uno dei commenti. “Le domeniche belle devono essere a casa, non nei centri commerciali! Parli tanto di famiglia ..ecco, le domeniche devono essere in famiglia, intorno ad un tavolo”, ha scritto un’altra utente. “Matteo con tutto il rispetto ma questa te la potevi anche risparmiare,le famiglie che non arrivano a fine mese!”, un’altra delle critiche. “Io lavoro in fabbrica da 20 anni e non me la posso permettere la spesa li”.

“Le castagne a 5 euro al kg e le persone si muoiono di fame!”, ha scritto invece il Cinquestelle Daniele Diaco. “Ci sono trenta gradi e fai una foto mentre acquisti le castagne. Niente, non farcela mai, neanche per sbaglio”, ha attaccato Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano e consigliere regionale della Lombardia.