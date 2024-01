Matteo Salvini difende Chiara Ferragni: “La cattiveria e il livore mi lasciano sconcertato”

Matteo Salvini difende Chiara Ferragni. In un’intervento a Rtl 102.5 il ministro e leader della Lega ha detto che non gli piace «l’accanimento su qualcuno che è in difficoltà. Quante volte Fedez ha polemizzato con me? Ma per me il problema dell’Italia non è Chiara Ferragni, ci sarà un processo. Fedez e Ferragni sono un universo lontanissimo da me, però la cattiveria e il livore di questi giorni mi lascia sconcertato».

Salvini ha anche parlato del fratello della sua compagna Francesca, ovvero Tommaso Verdini, indagato nell’inchiesta Anas: «Conosco il fratello di Francesca ed è un ragazzo in gambissima, non ho nessun dubbio. Gli attacchi a me ci stanno, ci sono abituato da anni, non mi piace quando attaccano figli o mogli per motivi politici. Io non ho mai fatto mezzo favore a nessuno, gli appalti vanno ai più bravi, conta il merito, il prezzo, l’offerta. Non sono mai stato sfiorato da indagini, sono altri che millantano».