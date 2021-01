Salvini contro Ciampolillo: “In che mani siamo? Mi cadono le p***e”

“Questo senatore che non pagava quanto doveva è stato recuperato e si propone come ministro dell’Agricoltura. Se andate su internet troverete alcune delle sue iniziative – spiega in un video rilanciato su Twitter -. Tra quelle più famose curare il Covid con le canne, combattere la Xylella con il sapone e le onde elettromagnetiche e definire ‘ladro’ chi beve e vende latte perché è del vitello”. Il senatore Matteo Salvini va all’attacco di Lello Ciampolillo, l’uomo che in extremis ha votato la fiducia al premier Conte.

Il leader della Lega usa parole forti contro l’ex grillino: “In un momento normale si può ridere, in un momento come questo mi vien da piangere e mi cadono le pa**”. Ciampolillo infatti è l’uomo che all’ultimo ha votato “sì” alla fiducia, nonché uno dei senatori a cui è appesa la maggioranza di Giuseppe Conte. “Ci rendiamo conto in che mani siamo?”, è la domanda retorica posta dal leghista.

Rendetevi conto dell’umiliazione che il governo Conte e la sua “maggioranza” stanno riservando al popolo italiano. pic.twitter.com/SVzJFuO2LK — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 21, 2021

Ciampollillo è membro della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) e della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, nel 2020 è stato espulso dal Movimento 5 Stelle al termine dell’istruttorio sui mancati rimborsi ed entra a far parte del gruppo Misto.

