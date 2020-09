Salvini contestato a Torre del Greco, lui mostra il rosario ai manifestanti | VIDEO

Nella mattinata di venerdì 11 settembre il leader della Lega Matteo Salvini è stato contestato da circa 1000 persone nel corso di un comizio a Torre del Greco, in provincia di Napoli, organizzato in previsione delle elezioni Regionali che si terranno in Campania il prossimo 20 e 21 settembre. Le contestazioni hanno costretto l’ex ministro dell’Interno a interrompere il comizio dopo pochi minuti per risalire velocemente in auto e raggiungere altri centri nel napoletano. “Se qui ci fossero De Luca o De Magistris o Renzi a quest’ora sareste a passeggio o a fare la spesa. Eccoli gli amichetti del governatore che ha rovinato la Campania. Eccolo qui. Invece di fare altro per i cittadini le forze dell’ordine sono costrette a stare qui” ha dichiarato Salvini, che è stato accolto con fischi, insulti, cori da stadio e lancio di pomodori.

“Chi lancia pomodori, insulta e minaccia non protesta, è un incivile. Tornerò a incontrare le persone per bene, che sono la maggioranza delle persone pacifiche, silenziose e laboriose di questa città” ha affermato il leader della Lega che è riuscito a parlare per poco più di 5 minuti. “All’odio e al rancore risponderemo sempre con democratici sorrisi e tanta voglia di cambiamento. Avanti tutta” ha scritto successivamente il leader del Carroccio allegando una foto di lui che mostra il rosario ai manifestanti, i quali hanno intonato il coro “Buffone, buffone” e cantato “Bella ciao”.

