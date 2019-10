Salvini assente al Senato

Da quando è stata votata la fiducia al governo Conte, da poco più di un mese a questa parte, il senatore Matteo Salvini è sempre risultato assente ai lavori del Senato. È il singolare dato che emerge dalle informazioni disponibili online sui lavori del Parlamento e sull’attività dei sui membri in Aula e nelle Commissioni. Ne parla il settimanale L’Espresso nella sua versione online.

Il leader della Lega, che pure aveva annunciato opposizione dura in Aula, è risultato presente solo al voto decisivo sulla fiducia al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il 10 settembre, poi è risultato in missione per i suoi tour elettorali in tutta Italia.

Era assente ad esempio il 24 settembre quando erano previste 19 votazioni, tra cui una legge per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari. Ed era assente anche il giorno dopo, quando a Palazzo Madama erano programmate una quarantina di votazioni. Anche quel giorno il senatore Salvini risultava “in missione”.

Il regolamento del Senato spiega che le assenze per incarico avuto dal Senato non vengono computate per la determinazione del numero legale, ma le missioni dovrebbero essere legate al lavoro per le istituzioni, ai lavori dell’Aula o delle Commissioni.

In realtà, come spiega ancora L’Espresso riportando le immagini circolate via Facebook, Salvini in quei giorni era impegnato per appuntamenti elettorali. Il 24 settembre era a Cosenza per inaugurare la sede provinciale della Lega e il giorno seguente in Umbria per appuntamenti legati alla partita elettorale regionale del 27 ottobre.

Salvini è risultato costantemente assente al Senato anche se si osserva gli impegni in Commissione Affari esteri ed emigrazione, che si è riunita solo il 2 ottobre. L’ex ministro quel giorno è andato a Palazzo Madama solo per la presentazione alla stampa di una proposta di legge. Il successivo impegno della Commissione è in programma proprio oggi, martedì 8 ottobre. Ma Salvini ha segnato in agenda nuovi interventi in Umbria, tra Terni e la provincia.

