Salvini: “Alleanza con Meloni è il futuro del centrodestra”

Salvini è quindi tornato sulle polemiche legate alla liberazione di Giovanni Brusca. “Nel 2021 non c’è la mafia e la ‘ndrangheta del 1992, questa è una legge figlia degli anni di piombo, degli anni Ottanta e dei primi anni Novanta e in quegli anni poteva andar bene. Oggi la mafia, la camorra e la ‘ndrangheta le combatti confiscando. Secondo me è ora di rivedere questa legge, dopo 30 anni la mafia è cambiata, l’Italia è cambiata, i soldi girano in maniera diversa, bisogna inseguire questi infami Paese per Paese, banca per banca, attività commerciale per attività commerciale, perché questi stanno comprando in questo momento negozi, locali, bar tabaccherie, ristoranti, alberghi, lì vanno stanati”, ha affermato il segretario della Lega.