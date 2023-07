L’Associazione InOltre in questi mesi si è dedicata alla redazione di una proposta di legge che unisse il mondo dell’associazionismo libero e indipendente su posizioni unitarie. Il Comitato promotore composto dalle seguenti associazioni: InOltre Alternativa Progressista, Primavera degli Studenti, Link Coordinamento Universitario, UDU Unione degli Universitari, Movimento Italiani Senza Cittadinanza, Friday For Future Italia, Rete degli Studenti Medi, Unione degli Studenti, Federazione degli Studenti, Questa è Roma, Movimento Giovanile della Sinistra, Repubblica degli Stagisti, Acta associazione dei Freelance, ALS Associazione Liberi Specializzandi e Cogita (associazione di praticanti avvocati).

Si raccoglie con favore il testo di legge che le opposizioni hanno raggiunto in data odierna, osservando come l’impianto generale della proposta unitaria delle opposizioni e il testo delle associazioni presenti diverse assonanze e affinità. Di certe questioni e concetti, le associazioni coinvolte nella stesura sono state promotrici da molto tempo e riscontrare che oggi siano posizioni largamente condivise, conforta sul fatto che l’azione di stimolo e sensibilizzazione portata avanti ha comunque prodotto terreni comuni.

L’Associazione InOltre ha presentato il testo nel giugno 2022 agli Eurodeputati PD, poi si è confrontata con i membri della Commissione Lavoro PD della Camera e ha avuto un proficuo confronto con Maria Cecilia Guerra e Marta Bonafoni, rispettivamente responsabile Lavoro e responsabile Terzo Settore della Segreteria PD. Siamo convinti che l’aver sostenuto la candidatura di Elly Schlein Segretaria e del suo gruppo dirigente, stia mostrando le sue evidenze e i suoi frutti. E’ innegabile il cambio di passo impresso dalla nuova Segretaria nei rapporti con i sindacati e con le opposizioni. Lo sforzo federativo quando parte dai contenuti e dal merito supera tutti gli ostacoli. Grande merito va riconosciuto alla responsabile Lavoro Maria Cecilia Guerra che non ha mai mancato di ascolto verso le nostre realtà associative, al fine di dare cittadinanza anche alle nostre istanze. La scorsa settimana avevamo girato il nostro contributo intellettuale a tutti i partiti di opposizione, chiedendo che trovassero cittadinanza le nostre proposte.

Possiamo esprimere soddisfazione sui seguenti punti:

1. Contratti collettivi come strumento principe della regolazione dei salari

2. Innalzamento dei contratti collettivi inferiori

3. Validità dei contratti collettivi fino al loro rinnovo (ultrattività)

4. Estensione ai lavori autonomi e non solo subordinati delle misure

5. Creazione di una commissione di adeguamento del salario minimo

6. Fatti salvi gli effetti di maggior favore per i contratti superiori

Restano nodi irrisolti nella proposta tra cui il tema della rappresentanza e dei tirocini, la condizione giovanile va presa seriamente in considerazione e contiamo che in successivi step si possa recuperare la discussione su questi due fronti, ma oggi è un grande risultato per il PD e la Sinistra tutta.

D’altra parte conosciamo le resistenze della maggioranza parlamentare sul tema, non comprendiamo la scelta di Italia Viva di sfilarsi da un testo unitario che potrebbe comunque essere emendato successivamente senza dividere il campo di azione. I numeri parlamentari e le resistenze del governo sul tema ci inducono comunque a procedere nella società portando avanti una proposta di iniziativa popolare con una raccolta firme in tutta Italia per mantenere alta la pressione sul governo, oltre al buon lavoro cui si è giunti con il testo unico delle opposizioni.