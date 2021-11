La “Leopoldine” Simonetta Ercolani, titolare della società di produzione Rai “Stand by me” faceva parte del team della piattaforma creata ad hoc per monitorare e influenzare la campagna del senatore di Rignano – sulla scia di quella di Luca Morisi – sulla quale indagano gli inquirenti per presunti finanziamenti illeciti. A chiarirlo definitivamente sono le carte emerse dall’inchiesta sulla Fondazione Open che riportano le conversazioni su un gruppo Whatsapp per lo sviluppo di una piattaforma social media, per l’analisi dei contenuti social e per il sito internet In cammino, a dimostrazione che Open si comportava come un’articolazione della corrente renziana del Pd.

Nella chat di gruppo Whatsapp “Piattaforma etc.” (precedentemente piattaforma per MR) partecipano tra gli altri l’ex hacker consulente di Renzi Andrea Stroppa, gli esperti di marketing Paolo dello Vicario e Paolo Magi, il consulente informatico Giampaolo Moscati e il suo socio Marco Carrai, l’uomo che Renzi avrebbe voluto al vertice dell’unità di Cybersecurity e creatore della chat, e l’ex spin doctor di D’Alema nonché marito della Ercolani Fabrizio Rondolino, già salito agli onori della cronaca per le sue macchinazioni intorno alla “dark room” renziana.

La chat viene creata il 2 febbraio 2017. Carrai, secondo quanto riporta l’inchiesta, esordisce informando i partecipanti di avere le “idee chiare su tutto” e convocando una riunione a Roma per il successivo giovedì 2 marzo alle ore 18.00. La Ercolani risponde “Per me ok, facciamo da me?” indicando agli altri l’indirizzo della società Stand by Me. Tutti i presenti rispondono “Ok.” I temi dell’incontro riguardano la struttura organizzativa, il coordinamento dei “flussi di comunicazione,” e il piano operativo per mettere in moto la “bestiolina” di Renzi.