Retroscena TPI: Meloni pensa a Giorgio Palù come ministro della Salute

Con la campagna elettorale entrata nel vivo, torna ad impazzare il toto-ministri. Secondo quanto risulta a TPI, uno dei nomi che metterebbe tutti d’accordo all’interno del centrodestra – e fortemente spinto da Fratelli d’Italia – è quello di Giorgio Palù. Ovviamente nel ruolo di ministro della Salute.

Il suo curriculum, d’altronde, è di tutto rispetto: docente emerito di Virologia e microbiologia all’Università di Padova, è soprattutto presidente dell’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco). Senza trascurare la sua visione della pandemia in sintonia con le idee di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, tanto da scontrarsi più volte in passato con un altro accademico, pure lui candidato ma nelle file del Pd, Andrea Crisanti. Non a caso il suo pensiero è diventato spesso materiale da utilizzare nei post dei leader di destra. Esattamente come capitato quando disse: «Lockdown? Sono contrario come cittadino, come scienziato, come medico […] Dobbiamo porre un freno a questa isteria».