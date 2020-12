L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) avrà un nuovo presidente: è il virologo Giorgio Palù, controverso soprattutto per le sue affermazioni sul Coronavirus.

Chi è Giorgio Palù

La Conferenza delle Regioni, in seguito alle dimissioni Domenico Mantoan, divenuto Dg di Agenas, ha proposto il nome dell’ex Direttore di Medicina Molecolare all’Università di Padova. Il virologo tra il 2003 e il 2005 è stato componente del Consiglio superiore di sanità ed è stato anche professore ordinario di Microbiologia e Virologia e preside della facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Padova.

Un nome controverso

Una scelta che potrebbe creare malumori non solo in Parlamento ma anche nella comunità scientifica italiana: il nome di Palù è infatti legato anche ad alcune controversie sul Coronavirus. Con lo scoppiare dalla pandemia di Sars-Cov-2 il nuovo presidente Aifa ha rilasciato delle dichiarazioni completamente in contrasto con il resto della comunità scientifica.

Il 18 settembre 2020, intervistato da AdnKronos Salute, Palù disse che restava “ancora piedi, accanto a quella di un’origine naturale, l’ipotesi che Sars-CoV-2 sia uscito da un laboratorio”.

Molto discussa anche l’intervista al Corriere della Sera del 23 ottobre scorso, in cui sosteneva che “il 95 per cento dei casi positivi al Sars-Cov-2 sarebbero asintomatici e quindi non si possono definire malati”. Peccato che i numeri di Palù fossero già smentiti dai report ufficiali dell’Istituto Superiore di Sanità datato 17 ottobre, quindi solo 5 cinque giorni prima dell’intervista: gli asintomatici erano ufficialmente il 55 per cento dei casi.

