Renzi commenta la nuova canzone di Tommaso Paradiso dopo la scissione

“La prima canzone di Tommaso Paradiso dopo la “scissione” dei TheGiornalisti è veramente bella: non avere paura. No, non avere paura. Bellissima”, lo scrive Matteo Renzi su Instagram a commento del video in cui Tommaso Paradiso interpreta il suo nuovo singolo “Non avere paura”, che l’ex segretario Pd condivide sul social.

Sembra uno scherzo ma è proprio così.

Tommaso Paradiso ha lasciato la sua band, i The Giornalisti, il 17 settembre scorso, poche ore dopo che Matteo Renzi ha annunciato la sua uscita dal Partito Democratico e il lancio di un nuovo partito, Italia Viva.

Nel giro di 24 ore, dunque, Matteo Renzi ha lasciato il partito di cui è stato segretario e Tommaso Paradiso la band di cui è stato frontman.

Sui social le battute e i paragoni sulle rispettive “scissioni” si sono sprecate, e l’ironia web ha preso di mira sia il politico che il cantante, accomunati in meme e vignette che li ritraevano insieme, o come se fossero la stessa persona.

Matteo Renzi lascia il Pd e Tommaso Paradiso i The Giornalisti: tutti i meme più divertenti

“Renzi lascia i TheComunisti” è sono una delle frasi diventate virali sul web.

Ma adesso Renzi rincara la dose, ed è lui stesso a chiamare in causa Tommaso Paradiso e definire quella dei The Giornalisti una “scissione”, proprio come quella operata da lui all’interno del Pd, come molti altri utenti social avevano fatto mettendo a confronto le due “uscite”.

Nel video Tommaso Paradiso interpreta il suo nuovo singolo “Non avere paura”, il primo scritto e interpretato senza la band, in versione acustica, insieme al chitarrista Gianmarco Dottori: il filmato è lo stesso condiviso dal cantante poche ore prima dell’uscita ufficiale del brano a mezzanotte di martedì 24 settembre.

E un utente commenta: “La colonna sonora di questa scissione”

