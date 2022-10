Renzi: “Nardella litiga con me perché vuole fare il segretario del Pd”

“Non ho bisogno di litigare con Dario Nardella, primo perché non litigo con gli amici, poi perché non ho nessun obiettivo politico che mi porti ad avere voglia di litigare con lui. Evidentemente ha bisogno lui di litigare con me, e me lo ha detto chiaramente l’altro giorno quando è venuto a casa mia a parlare con me. Ha bisogno di litigare con me per un motivo molto semplice, perché se uno litiga con Renzi come minimo nel Pd lo fanno segretario nazionale”. Queste le parole di Matteo Renzi a margine dell’iniziativa SkyTg24 Live In Firenze. “Enrico Letta – ha detto ancora Renzi – ha fatto carriera solo perché ha litigato con me. Siccome c’è il congresso, Nardella deve far vedere che litiga con me, Dario non sarà né il primo né l’ultimo di quelle persone che hanno lavorato una vita con me che in qualche modo hanno avuto riconoscimenti anche grazie a me. Dario non ha il monopolio, c’è una lunga lista. Se deve litigare può farlo da solo”.