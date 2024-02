“Mi dedicherò interamente alle Europee”. Renzi lascia il Riformista

Matteo Renzi lascia la direzione del quotidiano Il Riformista dal primo marzo 2024. Dopo nove mesi Matteo Renzi lascia la direzione de Il Riformista ad Alessandro Barbano. Una mossa che, spiegano fonti di Italia viva, sarebbe legata all’intenzione del leader di Iv di candidarsi alle prossime elezioni europee e l’impegno non sarebbe compatibile con la campagna elettorale.

Barbano, amico del ministro della Giustizia Carlo Nordio, dal 1 marzo prende così il posto lasciato da Matteo Renzi come direttore editoriale (Andrea Ruggieri responsabile). Che aveva annunciato il suo nuovo incarico alla guida del quotidiano con un post sui social: “Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore”, aveva scritto su Twitter lo scorso 5 aprile il leader di Italia viva. Poi dalla conferenza stampa in diretta Facebook aveva spiegato il progetto che ha preso il via il 3 maggio 2023: “Io non lascio ma raddoppio. Continuerò a fare il mio lavoro da parlamentare di opposizione, a intervenire in Aula, a fare esattamente quello che stavo facendo, ma ci metto sopra il carico di un’esperienza, tentando di fare un’operazione che serve al Paese”.