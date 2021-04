Renzi attacca Grillo: “Video scandaloso. Ipocrita il silenzio di Conte e Di Maio”

“Beppe Grillo ha fatto un video scandaloso: il dolore di un padre non giustifica l’aggressione verbale a una ragazza che denuncia violenza. Invece che aspettare il processo, il pregiudicato che ha fondato il partito dell’onestà prova a salvare la sua famiglia dopo aver distrutto le famiglie degli altri”, così Matteo Renzi su Facebook in risposta al video diffuso ieri da Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro indagato per stupro di gruppo.

“Quanta ipocrisia nella doppia morale di chi crea un clima d’odio e poi se ne lamenta. Le parole di Grillo – e il contestuale silenzio di Conte e Di Maio – dicono molto su cosa è diventato il Movimento Cinque Stelle. O forse è sempre stato così ma adesso se ne accorgono in tanti. Sipario”, ha concluso il senatore nel suo post. A diventare virale, intanto, è stato il filmato diffuso dalla sua fedelissima, Maria Elena Boschi, che ha duramente criticato il fondatore del M5S per l’atteggiamento “maschilista” mostrato nei confronti della presunta vittima.

