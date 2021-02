Renzi: “Ora è il momento di sostenere il governo di Mario Draghi. Viva l’Italia”

“Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente Mattarella e sostenere il governo di Mario Draghi. Ora è il tempo della sobrietà. Zero polemiche, Viva l’Italia”, lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un post su Facebook.

Ieri sera, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha deciso di affidare il mandato all’ex presidente della Bce Mario Draghi, convocato per oggi al Quirinale alle ore 12. Si tratterà, come ha detto Mattarella, di “un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica“. La decisione del presidente della Repubblica è arrivata al termine di una giornata convulsa, a tratti confusa, che ha sancito la fine definitiva della maggioranza che ha retto il governo Conte 2. Una fine voluta da Matteo Renzi.

Dopo due giorni di tavolo per il programma di governo l’ipotesi di ricucire i rapporti tra Italia viva e il resto della maggioranza sono naufragati all’ultimo. Poco prima che Fico salisse al Colle, infatti, Renzi aveva rovesciato ogni possibilità di accordo con un tweet: “Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei Niet dei colleghi della ex maggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato”.

