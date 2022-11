Regione Lombardia, Fontana: “La mia ricandidatura è nei fatti, non serve formalizzarla”

Sulla sua ricandidatura alle Regionali del 2023 “mi sembra che i singoli rappresentanti del centrodestra mi abbiano ripetutamente confermato e a questo punto credo non ci sia neanche bisogno di una formalizzazione. E’ già in ‘re ipsa’ la cosa perché loro lo hanno sempre detto”, afferma il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento al Belvedere di Palazzo Lombardia.

Il Terzo Polo sulla Moratti “deciderà come federazione”, dopo di che “la cosa della Moratti è politicamente interessante” e “se fossi segretario del Pd chiamerei di corsa la Moratti e le direi andiamo insieme, se il Pd avesse voglia di vincere le elezioni, ma il Pd di Letta voglia di vincere…”. Così Matteo Renzi a l’aria che tira su La7.

Ieri Letizia Moratti ha annunciato le sue dimissioni dopo poco meno di due anni a Palazzo Lombardia, quando era arrivata, chiamata per rimettere in carreggiata la sanità in piena emergenza Covid al posto di Giulio Gallera.