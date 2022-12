Regionali Lazio, Bonelli a Conte: “Insieme per allenza con centro-sinistra”

Proprio oggi, il M5S ha avviato la consultazione in rete per le elezioni regionali in Lombardia per decidere se correre soli o in coalizione con il centrosinistra (“ovviamente con maggiori chance di poter battere il centrodestra e voltare pagina”, ha dichiarato Conte), scatenando la reazione di Toninelli (“Io dico no all’accordo con il Pd”, ha subito ribattuto via social).