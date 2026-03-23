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Politica

Referendum giustizia 2026, i risultati: chi ha vinto

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Credit: AGF

I risultati della consultazione elettorale aggiornati in tempo reale

di Niccolò Di Francesco
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Chiuse le urne, è il momento di scoprire i risultati del Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026 e capire chi ha vinto tra il Sì e il No. Gli italiani erano chiamati a esprimersi sulla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Un esito elettorale che, visto anche l’alta affluenza, non potrà non avere anche una forte valenza politica. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati della consultazione elettorale.

Ore 14,00 – Un’ora alle chiusura delle urne – Manca un’ora alla chiusura delle urne. Subito dopo, alle 15, inizierà lo spoglio mentre le emittenti diffonderanno i primi exit poll.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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