Chiuse le urne, è il momento di scoprire i risultati del Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026 e capire chi ha vinto tra il Sì e il No. Gli italiani erano chiamati a esprimersi sulla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Un esito elettorale che, visto anche l’alta affluenza, non potrà non avere anche una forte valenza politica. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati della consultazione elettorale.

Ore 14,00 – Un’ora alle chiusura delle urne – Manca un’ora alla chiusura delle urne. Subito dopo, alle 15, inizierà lo spoglio mentre le emittenti diffonderanno i primi exit poll.