Rapporti Putin-Lega, pronta una mozione di sfiducia contro Salvini

Azione presenterà una mozione di sfiducia nei confronti di Matteo Salvini, vicepremier leghista, nonché ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, se dal Carroccio “non smentiranno pubblicamente il rinnovo dell’accordo con il partito di Putin Russia Unita”.

“Un ministro della Repubblica non può essere partner politico di un dittatore assassino e imperialista che vuole disgregare l’Ue”, osserva il leader di Azione, Carlo Calenda. “Aggiungo che c’è un serio problema di sicurezza nazionale e di accesso ad informazioni sensibili. La Lega deve produrre la lettera in cui ha disdetto l’accordo con Russia Unita”.

L’iniziativa incassa il sostegno del Movimento 5 Stelle: “Ci saranno le firme dei nostri parlamentari”, conferma il leader M5S Giuseppe Conte. “Se l’accordo è quello anticipato sui giornali, la Lega e il suo leader devono risponderne, in particolare dopo l’invasione dell’Ucraina il ripudio dell’accordo era un obbligo”.

Secondo il quotidiano Repubblica, anche il Partito democratico è pronto a votare la mozione di sfiducia contro Salvini, anche se dal Pd non è ancora arrivata una presa di posizione esplicita.

Dalla Lega, i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, prendono le difese del loro leader e attaccano l’opposizione: “Conte e Calenda – scrivono in una nota congiunta – non conoscono vergogna. Il primo è stato tutto e il contrario di tutto: sovranista con Salvini, europeista con Zingaretti, filo-cinese coi giallorossi, filo ucraino a parole ma con voti contrari all’invio di aiuti. Il secondo ha perso l’ennesima occasione per dimostrarsi uomo trasformando una manifestazione in difesa dei diritti in uno squallido palcoscenico dai bassi fini politici”.

“Da che pulpito arriva la proposta di sfiducia a Salvini”, aggiungo i leghisti. 2Prima di attaccare Salvini sul nulla si guardino almeno una volta allo specchio”.

LEGGI ANCHE: Ponte sullo Stretto, aperta un’inchiesta sul progetto del ministro Salvini